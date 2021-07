Déi goufen en Donneschdeg an Argentinien vun enger Grupp u Fuerscher bei Ausgruewungen entdeckt.

Bei Renovéierungsaarbechten um Terrain vun enger Universitéit zu Neuquén waren d'Bauaarbechter op Iwwerreschter aus der Urzäit gestouss. Eng Ekipp u Wëssenschaftler vun der Universitéit schafft elo zanter Woche parallel zu de Sanéierungsaarbechten un der Sécherung vu méiglechen Decouverten.

"Mir hunn e ganzt Feld mat fossille Vulleneeër fonnt", sot d'Paleontologin Doménica Santos um Donneschdeg zu der Noriichtenagence AFP. D'Eeër hunn deemno en Duerchmiesser vu 5 bis 7 Zentimeter a si ronn 85 Millioune Joer al.

Dem Paleontolog Juan Porfiri no gehéiere si zu Vullen, "déi Enantiornithe genannt ginn a wärend der Kreidezäit heefeg waren", also virun ongeféier 66 bis 145 Millioune Joer.

D'Plaz vun der Decouverte läit onmëttelbar nieft dem Naturmusée vun der Universitéit. "Mir sinn immens opgereegt, fir éierlech ze sinn, well e Campus mat esou vill fossillem Material fënnt een an Argentinien net", sou de Geologiestudent Dario Julián López. "Mir sinn an enger privilegéierter Situatioun." Si kéinten d'Fossillen elo direkt am Musée ënnerbréngen.