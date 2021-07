E Mann hat probéiert, mat enger falscher Identitéit an engem falsche PCR-Test e Fluch unzetrieden.

De leschte Weekend war de Mann vollverschleiert um Flughafe vu Jakarta opgetaucht an huet sech do als seng eege Fra ausginn. Och den negative PCR-Test, deen hien dobäi hat, war op seng Fra ausgestallt.

De Mann koum an de Fliger an ass och op d'Insel Ternate geflunn. Am Fliger ass dem Personal awer opgefall, datt hie sech kuerz virun der Landung anescht ugedoen huet. D'Autoritéite goufen alarméiert an de Mann gouf festgeholl. E Coronatest, deen dono gemaach gouf, ass positiv ausgefall.