D'Begriefnis vum haitianesche President, dee viru ronn 2 Wochen ëmbruecht gouf, war am Norden zu Cap-Haïtien.

Ënner strikte Sécherheetsmesurë gouf den haitianesche President Jovonel Moïse e Freideg bäigesat. Den 53 Joer alen haitianesche President war viru ronn 2 Wochen a sengem Haus zu Port-au-Prince ëmbruecht ginn. Un der Zeremonie an un der uschléissender Bäisetzung huet och dem Moïse seng Wittfra deelgeholl. Si war beim Attentat op hire Mann blesséiert ginn a war fir d'Behandlung an den US-Bundesstaat Florida ausgeflu ginn.

Bei der Zeremonie am Fräie waren och Regierungsmemberen, Vertrieder vun auslännesche Regierungen an Diplomaten dobäi.

An hirer Trauerried huet d'Martine Moïse gesot, datt hire Mann eng erfollegräich Karriär an der Wirtschaft gehat hätt, ier en an d'Politik gaange wier an do "brutal ermort" gi wär. "Wéi ee Verbriechen hues du begaangen, fir esou eng Bestrofung ze verdéngen?".

D'Wittfra huet déi haitianesch Politik als "verrot an onfair" bezeechent a gesot, hire Mann hätt versicht, fir dat ze änneren. "Iwwer Nuecht" hätt sech "de ganze System" géint hie gestallt. An awer wéilt si keng "Revanche oder Gewalt".