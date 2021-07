Si konnte sech beim Sommet zu Neapel allerdéngs net op eng Formuléierung fir d'Begrenzung vun der globaler Äerderwiermung eenegen.

D'Ëmwelt- an Energieministere vun de G20-Staaten hu sech bei hirem Treffen zu Neapel zum Paräisser Ofkommes vun 2015 bekannt, konnte sech allerdéngs net op eng Formuléierung fir d'Begrenzung vun der globaler Äerderwiermung eenegen. An awer huet sech den italienesche Minister Roberto Cingolani e Freideg nom Sommet, deen iwwert zwee Deeg gaangen ass, op Grond vun deene "besonnesch komplexe" Verhandlungen zefridde mam Resultat gewisen.

"Dëst Ofkommes ass vu grondleeënder Bedeitung, fir de Wee bis d'COP26 ze preparéieren", sou den Cingolani mam Bléck op d'UN-Klimakonferenz am November am schottesche Glasgow. U sech sollt d'Klimakonferenz schonn am November 2020 sinn. Wéinst der Corona-Pandemie gouf se ëm ee Joer no hanne verréckelt.

D'Paräisser Ofkommes gesäit d'Begrenzung vun der Äerderwiermung op däitlech manner wéi zwee Grad Celsius am Verglach zu de virindustriellen Zäite vir, méiglechst op 1,5 Grad Celsius. Ma eng aktuell Tëschebilanz weist, datt vill Staaten hir Zousoen net anhalen an et keng Eenegung gëtt, wéi d'Paräisser Ofkommes exakt ëmgesat soll ginn.