Dat fir d'Gewalt an de Grëff ze kréien a Beweegunge vun den Taliban ze limitéieren.

31 vun de 34 Provënze si vun dëser Moossnam betraff.

Mam Réckzuch vun den amerikaneschen Zaldoten an aneren Nato Truppen hunn déi radikalislamesch Taliban am Mee eng grouss Offensiv lancéiert. D'Miliz huet an Tëschenzäit Dosende Bezierker a Provënzhaaptstied ënner Kontroll.

Observateure fäerten, datt d'Islamisten erëm d'Muecht am Land iwwerhuelen.

D'Friddensverhandlungen tëschent der afghanescher Regierung an den Taliban sinn zënter Méint blockéiert.