De Premier gouf ofgesat an d'Parlament suspendéiert. De Grond si Masseprotester géint d'Corona- a Wirtschaftspolitik vun der Regierung déi lescht Deeg.

Tunesien kënnt net zur Rou. Dat nordafrikanescht Land huet mat engem vun dem schlëmmste Corona-Ausbréch um afrikanesche Kontinent ze kämpfen. A wéi wann dat net genuch wär, stécht d'Land och nach matzen an enger politescher Kris, déi e Sonndeg den Owend en neien Héichpunkt erreecht huet.

D'Situatioun ass mëttlerweil nämlech eskaléiert. De Staatspresident Saied huet de Regierungschef Mechichi entlooss an d'Parlament suspendéiert. Hie géing elo déi lafend Geschäfter vun der Regierung selwer iwwerhuelen, zesumme mat engem neie Ministerpresident. Dat huet de Saied no engem Krisentreffe mat Vertrieder vum Militär an den Sécherheetsautoritéiten ugekënnegt. De Grond sinn déi massiv Protester, déi an de leschte Woche géint d'Corona- a d'Wirtschaftspolitik vun der Regierung organiséiert goufen. Et waren déi gréisste Massen-Protester an Tunesien zanter 2011. De President Said, dee fréiere Professer am Droits war, sot, seng Mesure wier legal. Et géing een am gesetzleche Kader agéieren a falls et Widderstand sollt ginn, géing hien d'Arméi asetzen.

Eskalatioun Tunesien / Rep. Annick Goerens

Dës Mesure ass elo den Héichpunkt vun engem méintelaange Muechtkampf tëscht dem President engersäits an dem Premier Mechichi an dem Parlament anerersäits. D'Regierungspartei „Ennahda" schwätzt vun engem „Coup d'État". Et wär e Putsch géint d'Revolutioun an géint d'Verfassung.

De President Saied baséiert seng drastesch Mesure awer op de massiven Protester aus de leschten Deeg. Ënner anerem an der Haaptstad Tunis war et dobäi och zu groussen Ausernanersetzunge mat vill Gewalt tëscht Demonstranten an der Police komm. D'Demonstranten hunn de Récktrëtt vun der Regierung, d'Opléisung vum Parlament an Neiwale gefuerdert. Zwou Fuerderungen huet de President also elo ëmgesat.

D'Roserei vun de Bierger kënnt ënner anerem duerch déi schlecht Gestioun vun der Corona-Kris. Am nordafrikanesche Land goufe bis ewell 550,000 Corona-Infektioune gezielt, vun deene gewosst ass an ronn 18.000 Doudeger. D'Impfunge kommen och net wierklech virun an donieft kämpft d'Land mat enger ganz massiver Rezessioun. Den tunesesche PIB ass zejoert ëm 8,2 Prozent erofgaangen. Dëst wier déi schlëmmste Rezessioun zanter der Onofhängegkeet vun Tunesien 1956. Sou deelt et op d'mannst den Internationale Wärungsfong mat. Och de Chômage-Taux vu 17 Prozent zejoert dréit net zu der Zefriddenheet vun de Bierger bäi.

Tunesien ass jo iwwregens dat eenzegt Land an der arabescher Welt, dat no den Revolte vun 2011, déi duerno ënnert dem Numm "arabescher Frühling" gekennzeechent goufen, formell d'Transitioun an d'Demokratie gepackt huet.