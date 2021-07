Ermëttler ginn dovunner aus, dass et zu engem Sträit tëscht dem Affer an engem 21 Joer ale Mann koum, deen déidlech ausgaangen ass.

Den 52 Joer ale Mann gouf an engem Foyer fir Sans-abrisen zu Regen vun engem Matbewunner ëmbruecht. Der Obduktioun no wier hien duerch Messerstéch gestuerwen, deelt d'Police mat. Et gesäit esou aus, wéi wann hien net méi gelieft hätt, wéi de Kapp vum Rescht vum Kierper ofgetrennt gouf.

E puer Stonnen no der Dot gouf de Verdächtege festgeholl. Iwwert d'Motiv ass nach näischt gewosst. Den aktuellen Ermëttlungen no wier et zu engem Sträit tëscht béide Persoune komm.