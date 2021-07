Amerikanesch Unitéite bleiwen awer am Irak, fir weider zesummen ze schaffen an ze hëllefen.

Zum Beispill solle si irakesch Zaldoten ausbilden a beroden, huet den US-President Joe Biden annoncéiert. Den irakesche Regierungschef Mustafa al-Kadhemi war zu Washington op Besuch.

De Moment sinn nach 2.500 US-Zaldoten am Irak stationéiert. Wéi vill der ofgezu ginn, ass onkloer. Experte mengen, datt et kee grousse Changement bedeit, well elo schonn de Schwéierpunkt op der Ausbildung vu lokalen Zaldote läit.