Ënnert den Affer si vill Fraen a Kanner. D'UNO-Organisatioun fir Migratioun huet dat gemellt.

75 Mënsche sollen um Schëff gewiescht sinn, 18 wäre gerett ginn. D'Boot soll bei schlechtem Wieder ënnergaange sinn.

Libyen ass e wichtegt Transitland fir Flüchtlingen, déi versichen an Europa ze kommen. An den éischte 6 Méint vum Joer sinn am Verglach zu zejoert duebel sou vill Mënsche gestuerwen, wéi se iwwert d'Mëttelmier wollten.

A Libyen riskéieren d'Leit Folter, wa se vun der Küstenwache gestoppt ginn. An Internéierungslagere géifen se gefoltert ginn, hat Amnesty International gemellt.