Et si riseg Dampwolleken iwwert dem Betrib ze gesinn. D'Explosioun war och an der Stad selwer ze spieren.

Wéi de Focus weider mellt, soll d'Verbrennungsanlag vum Dreck vun der Entreprise betraff sinn, dat géint 9.30 Auer um Dënschdeg de Moien. D'Wolleke wiere kilometerwäit ze gesinn. D'Police warnt d'Bierger an der Ëmgéigend, datt si hir Fënsteren an Dieren sollen zouloossen an net aus dem Haus solle goen. Eng Ursaach vun der Explosioun ass nach net bekannt.

Fliegt in Leverkusen erst Mal die Verbrennungsanlage in die Luft.... Explosion hat man wohl bis nach Köln gehört 💥 pic.twitter.com/4Z4O2TuoGU — Der Kai 🖖 (@Kai3k) July 27, 2021

D'Rettungsdéngschter wieren och schonn op der Plaz, ma wéinst dem Damp gouf d'A1 tëscht Leverkusen a Köln Nord gespaart.

moots aus leverkusen und Umgebung stay safe pls!!!

es gab eine Explosion bei der Müllverbrennung!!!! pic.twitter.com/6FfDRfjQ86 — Jule♡⁷( +ㅅ-)🗡 semi ia (@crackhead_jule) July 27, 2021

Im @CHEMPARK in #Leverkusen kam es heute zu einer #Explosion. Die Ursache ist noch unklar. Die #Werkfeuerwehr ist im Einsatz. #Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten und sich in geschlossenen Räumen aufhalten. #Chempark pic.twitter.com/32N2NCDEoO — RTL WEST (@RTLWEST) July 27, 2021