E Méindeg am Nomëtteg goufen ë.a. Dosenden Autoen op der A1 tëscht Parma a Fidenza uerg beschiedegt, nodeems bis zu 10cm déck Knëppelsteng erofkomm sinn.

Fënstere goufe komplett zerstéiert an d'Autoen zerbëlzt. Och soss gouf et vill Schued duerch de Stuerm, wéi een op diverse Videoen an de soziale Medie ka gesinn.