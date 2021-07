Brittesch Fuerscher hunn ënnersicht, wat fir eng Auswierkungen eng Sars-CoV-2-Infektioun op déi kognitiv Fäegkeeten huet.

D'Wëssenschaftler vum Imperial College zu London hu fir dës Etüd 81.337 Mënsche mat engem Duerchschnëttsalter vu 46,75 Joer tëscht Januar an Dezember 2020 en Intelligenztest maache gelooss. Et huet sech erausgestallt, datt 12.689 befrote Persounen, déi virdrun mat Sars-CoV-2 infizéiert an ënnerschiddlech schwéier u Covid-19 erkrankt waren, bei dësem Test däitlech méi schlecht ofgeschnidden hu wéi Persounen, déi sech virum Test net mat dem Coronavirus ugestach haten.

D'Resultater goufen am Fachjournal "The Lancet" publizéiert. Deemno wiere grouss Ënnerscheeder tëscht Infizéierten an Net-Infizéierten bei Aufgabe festgestallt ginn, bei deenen een huet musse logesch denken, plangen a Problemer léisen.

Déi gréisst Defiziter hunn d'Fuerscher bei Persoune bemierkt, déi wéinst Covid-19 intensivmedezinesch behandelt gi waren an duerch e Beootmungsgerät hu mussen ënnerstëtzt ginn. Bei dëse Patiente louch den Intelligenzquotient am Schnëtt ëm 7 Punkte méi niddreg wéi an der Kontrollgrupp. Dësen Defizit géif enger Alterung vum Gehier vu ronn 10 Joer entspreichen.

Vill Covid-19-Patienten schwätzen iwwerdeems jo och selwer vu Schwieregkeete beim Fanne vun de richtege Wierder, Konzentratiounsproblemer an "Gehierniwwel". Et geet drëms, dës Long-Covid-Symptomer méi genee ze ënnersichen, fir se dann och behandelen ze kënnen.