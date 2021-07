E Bëschbrand um Fouss vum griichesche Bierg Pendeli menacéiert déi nërdlech Viruerter vun der Haaptstad Athen.

D'Feier ass en Dënschdeg de Moien ausgebrach, wéi d'Autoritéiten op der Plaz matgedeelt hunn. De Brand wier "ausser Kontroll", sou de Yannis Kalafatelis, Buergermeeschter vun der betraffener Uertschaft Dionysos, zum Radiosender Skai. D'Gebitt a Flamen erstreckt sech iwwer "e puer Kilometer", sou d'Buergermeeschterin vun der Gemeng Pendeli Dimitra Kehaya.

No Informatioune vun de griicheschen Autoritéite si 74 Pompjeeë mat 5 Helikopteren a 5 Läschfligeren am Asaz, e staarke Wand huet deemno awer d'Läschaarbechten erschwéiert. Donieft hu si d'Awunner iwwer hir Smartphonë gewarnt an dozou opgefuerdert, sech fir méiglech Evakuéierunge prett ze maachen.

Staark Dréchent, heftege Wand an Temperature vun iwwer 30 Grad sinn all Summer Ausléiser fir Bëschbränn a Griicheland. Virun 3 Joer si bei där bis elo schwéierster Katastroph am Land 102 Mënsche gestuerwen.

Vill vun de Feier entstinn duerch Brandstëftung, wat zum Beispill bei Spekulatiounen zu Immobilien de Fall ass, oder duerch "fahrlässegt" Verhalen. D'Zeitung "Kathimerini" mellt, datt et no esou engem Verhalen am leschte Joer 179 Bränn gouf, wärend 26 anerer d'Resultat vu Brandstëftung waren.