Virun allem mat neien Aromae géingen Hiersteller geziilt Kanner a Jugendlecher unzéien, warnt d'Weltgesondheetsorganisatioun.

D'WHO huet en Dënschdeg de Joresrapport zum Thema Fëmmen an Tubak publizéiert. Wärend d'Verkafszuele vun Zigaretten zeréckgaange sinn, géingen Tubakskonzerner ëmmer méi nei Produite vermaarten a Lobbyaarbecht bei de Regierunge leeschten, kritiséiert de Michael Bloomberg. Den Tubakskonzerner hiert Zil wier et, weider Generatioune süchteg no Nikotin ze maachen an dat dierfe mir net zouloossen, sot de WHO-Botschafter.

Weider steet am Bericht vun der Weltgesondheetsorganisatioun, dass et mëttlerweil ronn 16.000 Aromae ginn, vill vun hinnen entspriechen dem Goût vu jonke Leit. Et wier net einfach, Produite wéi E-Zigaretten ze reguléieren, well d'Palett immens villfälteg wier a sech séier weiderentwéckelt.

De WHO-Direkter vun der Gesondheetsfërderung betount, dass et a munche Fäll bal eng Saach vun der Onméiglechkeet wier, nikotinhalteg vun nikotinfräie Produiten z'ënnerscheeden. Dowéinst missten d'Regierungen der Weltgesondheetsorganisatioun no verhënneren, dass Net-Fëmmerten zur E-Zigarett gräifen. 79 Länner hu bis ewell Moossnamen ergraff, fir d'Vermaartung an de Konsum anzeschränken, a 84 Staate wier dëst allerdéngs iwwerhaapt net reglementéiert, sou nach d'Kritik vun der WHO.