Bei Bad Orb/Wächtersbach op der A66 koum et en Dënschdeg de Moien no engem Accident zu dësem kuriéisen Tëschefall.

E Camion war widder e Campingcar komm, deen op der Säit vun der Autobunn stoung, huet d'Police zu Offenbach matgedeelt. De Chauffeur war kuerz stoe bliwwen, fir sech op der Toilette ze erliichteren.

De Camionschauffer hat d'Situatioun falsch ageschat an huet de Campingcar gesträift, wouropshin déi baussent Wand vum Gefier opgerass ginn ass an d'Droge sech op der Autobunn verdeelt hunn.

De Chauffeur vum Campingcar a seng Bäifuererin si mat liichte Verletzungen an d'Spidol komm. Et gëtt elo ermëttelt, wouhier d'Droge kommen. Si waren offensichtlech am Gefier verstoppt.