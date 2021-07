Ënnert den Affer ware sechs asiatesch Fraen, woubäi den Täter awer ofgestridden huet, datt Rassismus de Motiv gewiescht wier.

Dat ass d'Urteel géint de Mann, deen am Mäerz zu Atlanta am Bundesstaat Georgia an den USA 8 Mënschen a Massagesalonen erschoss huet.

De 22 Joer ale Mäerder huet wärend dem Prozess awer ofgestridden, datt Rassismus de Motiv gewiescht wier, mä Sex-Sucht. An hien hätt wëllen Tentatiounen eliminéieren.