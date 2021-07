Wéinst der grousser Impfbereetschaft an dem Ofbau vun de Restriktioune gëllt d'Insel als Experiment fir e liberalen Ëmgang mat der Delta-Variant.

Iwwert déi lescht Deeg gouf et eng iwwerraschend Kéier an de britteschen Inzidenz-Wäerter. Nom engleschen „Freedom Day", also deem Dag, wou d'Lockerunge gréisstendeels opgehuewe goufen, geet d'7-Deeg-Inzidenz weider erof.

Et ass den niddregste Wäert zanter 3 Wochen. 23.9228 Neiinfektioune mellt déi staatlech Agence Public Health England en Dënschdeg. An domat fält d'Zuel vun de gemellten Infizéierten zanter 7 Deeg. Grond fir en duussen Optimismus.



„Wat mer elo a Groussbritannien gesinn, ass d'Zesummespill vun de staarke sozialen Interaktiounen am Juni, déi gläichzäiteg zu méi Fallzuele gefouert hunn. Gläichzäiteg awer hu mer d'Impfungen, déi déi ganz Situatioun e bëssen a Balance gehalen hunn", sot den Alexander Skupin, deen an der Recherche am modeléiere vu Biomedezinescher Data op der Uni Lëtzebuerg schafft.

Nach rätselen d'Experte wourun et läit, datt d'Zuelen zeréck ginn. E puer Grënn leien op der Hand. D'Wieder ass schéin a Groussbritannien. D'Leit si méi dobaussen, wou et manner Infektioune ginn. An och d'Europameeschterschaft am Fussball ass eng Zäitchen eriwwer. Déi Infektiounen, déi et an dësem Kontext goufen, si mëttlerweil längst enregistréiert, esou brittesch Experten.

De gréissten Impakt huet dann awer warscheinlech den Impfprogramm. 88 Prozent vun den Erwuessenen an England hunn eng éischt Impfung kritt. 70 Prozent schonn hir zweet.

„Wat mer elo gesinn, ass, datt déi 50 oder 60% net duerginn, fir déi Herdenimmunitéit ze areechen. Mir brauchen nach e puer gréisser Ustrengungen, fir e Groussdeel vun der Populatioun ze immuniséieren", erkläert den Alexander Skupin.

D'Aweisungen an d'Spidol klammen awer exponentiell. En Dënschdeg waren et 780 nei Hospitalisatiounen. 10 Deeg virdru waren et der just 180. Betraff si gréisstendeels net-geimpfte Persounen.

Wéi sech d'Lockerungen auswierken, déi den Premier Boris Johnson virun enger Woch bekannt ginn huet, ass nach onkloer. D'Konsequenzen dovu géif ee fréistens Enn der Woch gesinn. Wann d'Zuelen da géife klammen, wier et warscheinlech just fir eng kuerz Period. Op laang Dauer missten d'Zuele falen, esou den Expert.