D'Genfer Konventioun garantéiert deene Leit Protektioun, déi an hirem Land wéinst hirer Rass oder zum Beispill hirer Relioun verfollegt ginn.

Den 28. Juli 1951 gouf zu Genève en Dokument ënnerschriwwen, mat deem de Schutz vu Flüchtlinge garantéiert gëtt.

Um 70. Gebuertsdag gëtt et awer och Kritik un der Genfer Konventioun. Si gëllt als Pilier vun der internationaler humanitärer Zesummenaarbecht. D'Convention de Genève garantéiert deene Mënsche Protektioun, déi an hirem Land verfollegt ginn, zum Beispill wéinst hirer Relioun, Nationalitéit oder Rass. Bis ewell hunn 143 Staate sech engagéiert, Mënsche bei sech opzehuelen an dës net dohinner zeréckzeschécken, wou se Affer vu Persecutioun ginn.



Bei Geleeënheet vum 70. Anniversaire appelléiert den UN-Kommissär fir Flüchtlinge Filippo Grandi un d'Memberlänner, d'Prinzippie vun der Genfer Flüchtlingskonventioun ze verdeedegen. Hie wier alarméiert, well vill Länner ëmmer méi dacks géinge versichen, sech laanscht hir Engagementer ze drécken.

70 Joer Genfer Konventioun / Rep. Pit Everling

Et misst ee bedenken, datt op Basis vun dësem Dokument Millioune Mënscheliewe gerett gi wieren. Den Asylsystem an der EU géing awer u seng Limitte stoussen, sou de Filippo Grandi. Dat géing awer net un der Konventioun leien.



Länner déi d'Konventioun net respektéiere wëllen, ass dat Eent. Et gëtt awer och Kritik un der Konventioun selwer. Si géing zum Beispill vill Ursaache fir eng Flucht net ofdecken. An deem Kontext ginn dacks Klimafüchtlinge genannt, där et Zukunft vill kéinte ginn.

Am Moment si ronn 26 Millioune Mënsche weltwäit op der Flucht.