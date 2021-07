D'Unzuel u Marihuana, déi ee beim Accident en Dënschdeg op der A66 an Hessen fonnt huet, ass een Dag méi spéit staark no uewe korrigéiert ginn.

Wéi d'Police vun Offenbach e Mëttwoch nämlech matgedeelt huet, goufen nom Tëschefall ronn 135 Kilogramm Marihuana saiséiert. En Dënschdeg war dogéint nach vun ongeféier 50 Kilogramm rieds.

Ursprénglech kéinte souguer nach méi Drogen transportéiert gi sinn, ma e puer Tute wieren duerch d'Accident opgerass ginn. Där hiren Inhalt wier dann deelweis vum Wand ewechgeblose ginn oder net méi erëm ze fanne gewiescht.

En Dënschdeg war e Camion op der A66 bei Bad Orb/Wächtersbach widder e Campingcar komm, deen op der Säit vun der Autobunn stoung. De Chauffeur war kuerz stoe bliwwen, fir sech op der Toilette ze erliichteren. De Camionschauffer hat d'Situatioun falsch ageschat an de Camper gesträift, wouropshin déi baussent Wand vum Won opgerappt gi war. De Chauffeur vum Campingcar a seng Bäifuererin ware béid mat liichte Verletzungen an d'Spidol ageliwwert ginn.

No Informatioune vun der Police vum Mëttwoch waren d'Autobunn an de Rampli duerno voll mat 1-Kilogramm-Päckecher mat Marihuana dran. Dës wiere warscheinlech a sämtlechen Huelraim an am Daach vum Camper verstoppt gewiescht.

Déi zwee Leit am Camper musse sech elo wéinst dem Virworf vun illegaler Aféierung vun Drogen an d'Land veräntwerten. Donieft war d'Gefier sou iwwerlueden, datt de Permis vum 67 Joer ale Mann net méi duergaangen ass. Hien hätt just Gefierer bis zu engem Gewiicht vun 3,5 Tonnen dierfe fueren. D'Gewiicht vum Camper louch awer do driwwer.