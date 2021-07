Zwou Wochen no der Naturkatastroph ass de Bilan ëm 2 Doudeger an d'Luucht gaangen, op elo 181.

Wéi d'Police vu Rheinland-Pfalz e Mëttwoch matgedeelt huet, goufen 2 weider Affer entdeckt. Do ass d'Zuel deemno elo op 134 geklommen an 73 Mënsche ginn nach ëmmer vermësst. An Nordrhein-Westfalen ginn et dem Inneminister Herbert Reul (CDU) no keng Vermësster méi, do läit de Bilan bei 47 Doudegen.

Nach ëmmer sinn Dausende Leit am Asaz, fir de Mënschen an de komplett zerstéierte Regiounen ze hëllefen, respektiv mat Liewensmëttel ze versuergen, mat Opraum- a Fléckaarbechten a fir Infrastrukturen nees opzebauen. Eleng vun der Bundeswehr paken eng 2.000 Zaldoten eng Hand mat un.

A Rheinland-Pfalz wier een awer an Tëschenzäit esou wäit, dass d'Situatioun sech an den éischte Gemenge stabiliséiert huet. An anere Regiounen an der Äifel gesäit et nach schwiereg aus. Wéinst de massiven Zerstéierunge vum Stroum- a Waassernetzwierk mussen d'Mënschen do weiderhi vun Hëllefsorganisatioune mat waarmem Iessen an Drénkwaasser versuergt ginn. E weidere Schwéierpunkt sinn d'Brécken, déi bis elo just rafistoléiert goufen, an d'Raume vun de Stroossen am Ahrtal.

An och wann d'Situatioun an Nordrhein-Westfalen sech stabiliséiert hätt, sinn nach ëmmer 5.000 bis 6.000 Mënschen ouni Stroum an déi regulär Drénkwaasserversuergung konnt deels nach ëmmer net retabléiert ginn.

E geneeën Iwwerbléck iwwert d'Schied vun der Katastroph gëtt et bis ewell net. De Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) huet eleng am Zuchtrafic, souwuel beim Persounen- wéi och Giddertransport, de Schued op op d'mannst 2,3 Milliarden Euro geschat. Fir Nordrhein-Westfalen huet den Inneminister Reul vun iwwerhaapt net aschätzbare Käschte geschwat. Och hei géif et ëm Milliarde goen.

E weidere Schwéierpunkt a Rheinland-Pfalz, nieft dem Bedreiwe vu mobillen Tanklager a Bensinsstatiounen, Reparaturen, souwéi der medezinescher Versuergung, ass déi psychologesch Betreiung vun den Iwwerschwemmungsaffer an och deenen, déi hëllefen. Vill Mënschen erliewen de Moment eng "extrem schwéier Zäit".

Eng weider, net ganz schéin Aufgab wier och nach déi, no sëllegen Déierekadaver ze sichen. Läichespierhënn géifen an den Asaz kommen, fir d'Quelle vum Verwesungsgeroch z'ermëttelen. Bis ewell wier een awer nëmmen op vill doudeg Déiere gestouss, heescht et vu Bad Neuenahr-Ahrweiler. Vun den 134 Héichwaasserdoudege konnten der bis ewell och just 76 eendeiteg identifizéiert ginn. 766 Blesséierter goufe gezielt.