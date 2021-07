Dat huet de Parquet vu Léck e Mëttwoch matgedeelt. Dem leschten offizielle Bilan no haten 38 Mënschen d'Héichwaasser net iwwerlieft.

D'Provënz vu Léck an der Wallonie gouf dobäi am schlëmmste getraff. Den Untersuchungsriichter soll elo kucken, ob et eventuell Persoune ginn, déi fir Doudschlag verantwortlech sinn, wéinst "défaut de prévoyance ou de précaution". Déi Leit, déi zu Schued komm sinn, bekloen ënnert anerem, datt bei engem Barrage zu Eupen Waasser ofgelooss gouf, ouni datt d'Awunner all evakuéiert goufen.