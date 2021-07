E Jong vun 12 Joer ass am Westjordanland gestuerwen, nodeems e vun engem israeleschen Zaldot ugeschoss gouf, esou de palestinensesche Gesondheetsministère.

De Mohamad al-Alami wier mat sengem Papp am Auto gewiescht an der Stad Beit Omar am Nordweste vun Hebron, wéi hien duerch e Schoss schwéier un der Broscht blesséiert gouf. De Bouf hätt d'Suitte vu senge Verletzungen net iwwerlieft. An de besate Gebidder am Westjordanland koumen de palestinenseschen Autoritéiten no bei Demonstratioune géint d'Occupatioun dës Woch schonn 2 weider Persounen ëm d'Liewen - e Mann vun 41 Joer an e Jonke vu 17 Joer. 320 Mënsche goufen dem rouden Hallefmound no blesséiert.