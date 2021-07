Esou d'Analyse vun den Experte vum Global Footprint Network. Lëtzebuerg hat scho Mëtt Februar all seng Ressourcen opgebraucht.

Si rechnen all Joer aus, vu wéini u méi Ressourcen op der Äerd verbraucht ginn, wéi d'Natur erneiere kann.

Nom Pandemie-Joer 2020, an deem den Overshoot Day eréischt den 22. August war, ass een domat dëst Joer nees um selwechten Niveau wéi 2019 an 2018. Lëtzebuerg gehéiert zu deene Länner, déi am meeschte verbrauchen an huet seng Ressourcë schonn de 15. Februar all opgebraucht gehat - just am Qatar war deen Dag nach éischter.