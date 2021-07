25 Joer no de leschten Atomtester vu Frankräich am Südpazifik huet de franséische President Macron eng besser Entschiedegung vun den Affer ugekënnegt.

Hien huet och eng Schold vu sengem Land géigeniwwer vun den Affer vun den Atom-Versich a Franséisch-Polynesien agestanen. "D'Natioun huet eng Schold géigeniwwer Franséisch-Polynesien", sou de Macron um Dënschdeg bei engem Besuch am franséischen Iwwerséigebitt. De Staatschef huet allerdéngs net ëm Verzeiung gebieden, wéi d'Affer-Verbänn et gefuerdert haten.

"D'Schold ass d'Tatsaach, datt mir déi Tester duerchgefouert hunn", sot de Macron bei enger Ried an der Haaptstad Papeete. "Virun allem déi tëschent 1966 an 1974, déi net als propper kënne bezeechent ginn." Hien huet zouginn, datt dëst Thema "d'Vertrauen" tëschent Papeete a Paräis beanträchtegt huet. Donieft huet hien Opklärung zum Thema versprach an ugekënnegt, datt Affer zukünfteg besser entschiedegt géife ginn. Vertrieder vum franséische Staat sollen duerch déi ganz Regioun goen, fir Affer ze fannen an hinne beim Ufroe vun Indemnitéiten hëllefen.

Frankräich hat tëschent 1966 an 1996 a Franséisch-Polynesien 193 Atomwaffentester ënnerholl. Vill Kriibserkrankungen an der Regioun gi mat den ëmstriddenen Tester a Verbindung bruecht.

D'Affer-Vereenegung "193", eng Zuel, déi sech op d'Unzuel vun den Atomwaffentester bezitt, hat am Virfeld eng Entschëllegung vum Emmanuel Macron gefuerdert. Sou wéi de President d'Koloniséierung an Algerien als Verbriechen unerkannt hätt, misst hien och d'Atomtester am Südpazifik als "kriminell an eng Form vu Koloniséierung" unerkennen, sou de President vun der Vereenegung, de Pater Auguste Uebe-Carlson.

D'Wuert "Excuse" huet de Macron a senger Ried awer net an de Mond geholl. Tatsächlech huet hie grondsätzlech d'Entscheedung vu senge Virgänger verdeedegt, Frankräich zu enger Atommuecht ze maachen. Dëst hätt och der Protektioun vu Franséisch-Polynesien gedéngt, wéi de Staatschef zu Papeete sot.

De Vertrieder vun den Affer Uebe-Carlson huet dëst schaarf kritiséiert: "Et gi keng Progrèsen an dëser Ried, just Demagogie." De franséische Staat géif weiderhi Lige verbreeden.

Fir de Macron ass et déi éischt Rees an dat franséischt Iwwerséigebitt. Een am Joer 2020 geplangte Besuch huet wéinst der Pandemie misse verréckelt ginn.