Eng Alg ass derfir responsabel. Honnerten Tonnen doudeg Fësch, Krabben a Mieresschildkröten goufen ugeschwemmt.

Déi gëfteg rout Alg ass ausser Kontroll geroden. U sech gëtt et déi Alg all Joer, mä dëst Joer ass se 17 mol méi konzentréiert. D'Gëft, dat austrëtt, ass och gëfteg fir d'Otemweeër vum Mënsch an zum Beispill fir den Hond, wann een do spadséiere geet. D'Awunner kritiséieren, datt nach keen Noutstand ausgeruff gouf. Da géifen awer keng Touriste méi kommen, also géife keng Sue méi verdéngt ginn. D'Wirtschaft wënnt géint d'Natur, bekloe sech vill Leit a Florida.

E Lach an engem Chimiesbasseng an enger Düngemëttelfabrik gëtt mat responsabel gemaach fir den aktuelle Problem.