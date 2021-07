Eng nächst Hëtztwell kéint verschiddenen Deeler vun Europa nächst Woch Temperature vun iwwer 40 Grad bréngen.

D'Sahara-Hëtzt kéint de Wiederexperten vun nächster Woch un am Süde vun Europa nawell besonnesch intensiv ausfalen. A Spuenien gi sech Temperature vu bis zu 44 Grad erwaart. Dofir gëtt elo scho gewarnt. D'Mënsche kréie geroden, sech méiglechst ze schounen a vill ze drénken. Virun allem an Andalusien an an der Regioun Murcia soll et richteg waarm ginn. Och op der Baleareninsel Mallorca kéint ee bei ronn 38 Grad uerdentlech an d'Schweesse geroden.

Och d'Griiche bleiwen net virun der Hëtzt verschount: 44 Grad daagsiwwer an 30 Grad nuets ginn do virausgesot an dat 2 Woche laang. Dat selwecht gëllt vun e Sonndeg u fir Italien, awer och Albanien, Nord-Mazedonien, Bulgarien a Rumänien. Donieft wäert d'Tierkei vun der Hëtztwell betraff sinn.

A verschiddene Länner kann et souguer iwwer 50 Grad waarm ginn. Nei Temperaturrekorder kéinten deemno opgestallt ginn. Dat bréngt natierlech och d'Gefor vu Bëschbränn mat sech. Domat ass ee jo elo schonn an Deeler vun Europa, zum Beispill Sardinien, geplot.