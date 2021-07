Et koum zu enger staarker Dampentwécklung, sou datt d'Awunner wärend e puer Stonne gerode kruten, hir Dieren a Fënsteren zouzehalen.

Den zoustännege Miessdéngscht huet awer keng Schuedstoffer an der Loft fonnt. Och d'Autobunn war eng Zäit laang gespaart, well e Risiko do war datt d'Feier eng Stroumleitung beschiedege géing, déi iwwert der Garage laanscht geet. Eng 90 Pompjeeë ware bis spéid an d'Nuecht am Asaz. Dem leschte Stand no ass keng Persoun zu Schued komm. Wéi d'Stad op hirer Twitter-Säit schreift wier alles futti an der Hal.