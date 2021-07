Dat geet aus dem Rapport vun enger Enquêtëkommissioun ervir, aus deem maltesesch Medien en Donneschdeg zitéiert hunn.

Deemno hätt de Staat näischt gemaach, fir d'Journalistin ze schützen, ma et wier eng "Atmosphär vu Stroffräiheet" ausgaangen, vun den héchste Positiounen an der Regierung bis zur Police. Och wann an der Enquête, déi zwee Joer gedauert huet, keng Indice fonnt goufen, datt d'Regierung an d'Dot implizéiert war, misst den deemolege Premierminister Joseph Muscat a seng Regierung responsabel gehale ginn.

De Joseph Muscat selwer huet en Donneschdeg op Facebook geschriwwen, datt de Fait, datt d'Täter séier festgeholl goufen, all Impressioun vu Stroffräiheet géing widderspriechen. Hie selwer hätt scho seng Verantwortung fir de Fall iwwerholl an den "héchste politesche Präis" bezuelt. De Muscat war ugangs 2020 wéinst der Affär zréckgetrueden.



Déi 53-Joer-al Investigativjournalistin Caruana Galizia war de 16. Oktober 2017 ëm d'Liewe komm, nodeems eng Bomm an hirem Auto explodéiert ass. Si huet reegelméisseg iwwer Korruptioun, Geldwäsch an aner illegal Machenschafte geschriwwen, an déi hire Recherchen no och Member vun der Regierung implizéiert waren.

Am Februar gouf en éischte Verdächtege wéinst dem Mord zu 15 Joer Prisong verurteelt. En aflossräiche Geschäftsmann steet iwwerdeems ënner Verdacht, de Mord an Optrag ginn ze hunn.