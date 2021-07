Am Süde vun der Tierkei, enger Regioun déi bei Touriste ganz beléift ass, goufen iwwer 120 Leit bei Bëschbränn verwonnt.

Et leeft aktuell eng Enquête wéinst eventueller Brandstëftung, well d'Bränn um Mëttwoch quasi all gläichzäiteg op verschiddene Plazen ausgebrach sinn. Betraff ware Manavgat, Alanya, Adana, Mersin, Bodrum a Marmaris.

18 Dierfer a Siidlungen an der Regioun Manavgat goufen evakuéiert, dorënner och en Hotel zu Bodrum.

Am Internet zirkuléiere Biller wou ee gesäit, wéi Leit aus hiren Autoe sprange fir sech a Sécherheet ze bréngen. Op d'mannst 20 Haiser goufe bis elo komplett zerstéiert.

Ënnert den Doudesaffer ass och en 82 Joer ale Mann, deen net méi mat Zäiten aus sengem Haus erauskomm war.

Iwwer 4.000 Pompjeeë waren um Donneschdeg am Asaz, fir d'Feier ze läschen. Ënnerstëtzung koum och aus Russland, déi 3 Läschfligeren an d'Regioun geschéckt haten.

Touriste ginn dann och opgefuerdert, sech onbedéngt am Viraus ze informéieren, wéi et op hirer Reesdestinatioun ausgesäit, éier se dohi fléien.