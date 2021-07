E 54 Joer ale Britt soll bannent 9 Méint op d'mannst 9 Kazen dout gemaach a 7 weiderer blesséiert hunn.

E Freideg ass de Steve Bouquet viru Geriicht schëlleg gesprach ginn. Hie gouf zu 5 Joer an 3 Méint Prisong verurteelt.

Tëscht Oktober 2018 a Juli 2019 ass hien zu Brighton mat engem Messer op d'Véierbeener lassgaangen an huet si op eng brutal Manéier ëmbruecht oder uerg verwonnt.

Wärend Méint war d'brittesch Police op der Sich nom Kazen-Massemäerder. Ëmmer nees hu Besëtzer schockéiert erzielt, wéi si hir Déiere bluddeg virun der Dier fonnt hunn. An engem Fall esouguer ënnert dem Bett. Mat Hëllef vu privaten Iwwerwaachungskameraen ass et gelongen, de Mann ze faassen. An engem Iwwerwaachungsvideo war ze gesinn, wéi hien op eng Kaz duergaangen ass an aus dem Näischt op si mat engem Messer agestach huet.

Ugangs hat hien d'Doten ofgestridden. A senger Wunneng hat d'Police e Messer mat Kazeblutt drop entdeckt. Op sengem Handy goufen iwwerdeems Fotoe vu senge véierbeenegen Affer fonnt. Doduerch konnt d'Police de Steve Bouquet mat anere Morden a Verbindung bréngen.

De Riichter Jeremy Gold geet dovunner aus, dass den Ugeklote méiglecherweis nach méi Kazeliewen um Gewëssen huet an huet säi Verhalen als besonnesch "grausam" bezeechent.