Spuenien werft den 3 Männer ënner anerem Rebellioun vir. Am Hierscht soll d'europäescht Geriicht eng definitiv Decisioun huelen.

Den europäesche Geriichtshaff huet fir elo mol d'Immunitéit vun de katalanesche Separatisten, dorënner de fréiere Regierungschef Carles Puigdemont, annuléiert. Domadder sëtze si den Ament an der Belsch fest. De Puigdemont an zwee aner katalanesch EU-Deputéiert hate versicht, hir Immunitéit als Deputéiert nees zeréckzekréien, ma d'Geriicht huet dat net acceptéiert. Domadder kënne si d'Belsch net verloossen, well se riskéieren, festgeholl ze ginn. D'Belsch huet bis ewell ëmmer refuséiert, déi 3 auszeliwweren, mat Beruff op d'Immunitéit vun den Deputéierten.