Opgefall ass dëst eréischt, wéi d'Fra an eng Verkéierskontroll vun der Police geroden ass.

Bei der Kontroll hunn d'Beamten d'Läiche vum 5 Joer ale Jong an dem 7 Joer ale Meedche fonnt. Déi 33 Joer al Tatta gouf verhaft, hir gëtt Mësshandele vu Kanner mat déidleche Suitte virgeworf.

Déi potentiell Täterin war de Beamten opgefall, well si ze séier ënnerwee war. Nodeem si se ugehalen haten, hu se och den Auto kontrolléiert an hunn dobäi d'Läichen entdeckt, dat mellt d'"Baltimore Sun". D'Niess soll schonn zanter Mee 2020 an der Mall vum Auto leien, den Bouf gouf am Mee dëst Joer donieft geluecht. Béid Kannerkierper waren a Plastikssäck agepaakt.

2019 hat si d'Kanner vun hirer Schwëster uvertraut kritt. Si huet zouginn, datt si d'Meedchen geschloen huet. Eng Kéier esou fest, datt d'Kand mam Kapp op de Buedem gefall ass an dobäi gouf de Kapp ageschloen. Zum Doud vum Jong huet si keng Detailer matgedeelt.

Wéi d'Beamten d'Fra ugehalen hunn, soll dës zu hinne gesot hunn "Dir wäert mech an den Noriichte gesinn, ech wäert e groussen Optrëtt hunn".