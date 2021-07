Si sollen dono probéiert hunn, fir d'Jetonen an engem aneren däitsche Casino géint Suen ëmzetauschen.

Dat nennt een affrontéiert. Nom Héichwaasser an Däitschland stinn dräi Männer am Alter vun 22 an 23 Joer am Verdacht, fir an engem Spillcasino zu Bad Neuenahr-Ahrweiler Jetonen am Wäert vun 125.500 Euro geklaut ze hunn. Dat huet de Parquet vu Konz matgedeelt.

Wéi et heescht, hätten déi Beschëllegt duerno probéiert, d'Jetonen an engem Casino um Nürburgring géint Suen ze tauschen. D'Mataarbechter waren awer stutzeg ginn an hu se sou laang higehalen, bis d'Police koum. Zwee Männer goufen op Uerder vum Parquet verhaft.