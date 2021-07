Ausname ginn et just fir Persounen, déi geimpft oder geheelt sinn.

Vun e Sonndeg muss jiddereen, deen aus dem Ausland zréck an Däitschland an net geimpft oder geheelt ass, sech op de Coronavirus teste loossen. Déi ëmstridde Reegel gouf op Drock vu verschiddene Bundeslänner zäitlech virgezunn an domadder dach e bësschen iwwert de Knéi gebrach.

Fest Grenzkontrolle soll et keng ginn an och de sougenannte klenge Grenzverkéier soll net betraff sinn. Et bleift derbäi, datt ee sech an der Grenzregioun méi fräi beweege kann, wann ee sech manner wéi 24 Stonnen op der anerer Säit ophält. Hei muss ee sech just teste loossen, wann een aus engem Héichrisikogebitt oder Virusvariantegebitt kënnt. Lëtzebuerg ass dat net.

D'Regierung huet Stéchprouwen annoncéiert. Mä wéi soll genee kontrolléiert ginn? D'Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz Malu Dreyer seet, hir Policebeamte wiere wéinst dem Héichwaasser scho méi wéi ausgelaascht. D'Belaaschtungsgrenz wier wäit iwwerschratt.