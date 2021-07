De Weekend an d'nächst Woch leeën d'Temperaturen nach eng Schëpp bäi a solle bis op 46 Grad klammen.

Nuets bleift et virun allem an de Ballungszenteren och däitlech ze waarm mat Temperaturen, déi net ënner 30 Graf zeréckginn. Verschidde Meteorologen schwätze scho vun engem historescher Canicule. D'Rettungsdéngschter sinn zanter e Freideg den Owend an Alarmbereetschaft.

An de Flüchtlingslager op den Insele goufen zousätzlech klimatiséiert Zelter a Container zur Verfügung gestallt. D'Stied maache klimatiséiert Hale fir d'Awunner op, déi doheem keng Klimaanlag hunn. An et gëtt geroden, sou wäit et geet, net dobaussen ze schaffen, sech net an der praller Sonn opzehalen a keen Alkohol ze drénken.