2019 nach ënnert der Presidence vum Donald Trump gouf decidéiert, fir dës Dokumenter net ëffentlech ze maachen.

Et ass eng Etappevictoire fir d'Demokraten. Den amerikanesche Finanzministère muss dem Kongress Zougang zum Donald Trump senge Steiererkläerungen ginn. Domadder gouf eng Decisioun aus der leschter Legislatur gekippt. Et wier 2019 e Feeler gewiescht, d'Dokumenter net ëffentlech ze maachen, heescht et.

An den USA leeën héichrangeg Politiker a virun allem de President gemenkerhand hir Steiererklärungen der Ëffentlechkeet fir. Den Donald Trump hat, wéi mat sou villen, och mat där Praxis gebrach.