Ronn 200,000 Mënsche sinn e Samschdeg uechter Frankräich op d'Stroossen gaangen, fir géint déi méi streng Corona-Mesuren ze protestéieren.

"Nee zur Gesondheets-Diktatur", "Loosst eis Kanner a Rou" an "Eis Fräiheete ginn ëmbruecht“ war op vill Panneauen ze liesen.

Zu Paräis koum et dobäi och zu Ausernanersetzunge mat der Police. Eleng an der Haaptstad goufen 19 Demonstrante festgeholl an 3 Beamte blesséiert. Waasserwerfer an Tréinegas sinn an den Asaz komm.