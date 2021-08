De Fluchhafe vu Kandahar am Süde vum Afghanistan gouf e Samschdeg vun 3 Rakéite getraff, zou dovunner sinn op der Landebunn ageschloen.

All d'Flich hunn deemno misse gestrach ginn. Kuerz virdrunner sinn an der west-afghanescher Haaptstad Herat nees eng Kéier Regierungstruppen an d'Taliban uneneegeroden.

Zanter dass déi international Truppen aus dem Afghanistan ofgezu goufen, hunn d'Taliban grouss Deeler vum Land nees zeréckgewonnen. Zanter dëser Woch kämpfe dofir d'Regierungstruppen nees géint déi radikalislamesch Taliban.