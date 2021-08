Aussergewéinlech héich Temperature suergen den Ament a Grönland dofir, dass d'Äis esou séier schmëlzt, wéi nach ni virdrun.

Am Norde vu Grönland sinn den Ament Temperature vun iwwer 20 Grad, méi wéi duebel sou héich, wéi duerchschnëttlech am Summer.

Een Donneschdeg ass den Thermometer op 23,4 Grad geklommen, déi héchsten Temperatur zanter dës aktiv gemooss an enregistréiert ginn. Den Dag ass och souvill Äis geschmolt, dass domat de ganzen US-Bundesstaat Florida 5 Zentimeter ënner Waasser gestanen hätt.



Déi zweetgréissten Äisfläch vun der Arktis mat bal 1,8 Millioune Quadratkilometer, dat Grönland komplett bedeckt, mécht de Wëssenschaftler Suergen. D'Schmëlze vum Äis geet do nämlech dräi Mol méi séier virun, wéi iwwerall soss op der Welt. A wann dat komplett Äis do géing schmëlzen, géing de Mieresspigel weltwäit ëm 6 bis 7 Meter klammen.