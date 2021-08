Bei de schottesche Parlamentswalen hate Parteie gewonnen, déi sech fir d'Onofhängegkeet staark maachen.

D'Regierung vum britesche Premier Boris Johnson huet eng éischte Kéier ugedeit, datt se engem neie Referendum iwwert d'Onofhängegkeet vu Schottland net wëll am Wee stoen.

Wann et eendeiteg e klore Wëlle fir e Referendum gëtt, da gëtt et eng Ofstëmmung, esou de Staatsminister Michael Gove an der Zeitung "Sunday Mail".