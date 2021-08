E Sonndeg de Moie soll et op der A46 op der Héicht vun Hagen zu enger Autoscourse tëscht engem Golf GTI an engem Audi R8 komm sinn.

Ee vun de Chauffere soll dobäi d'Kontroll iwwert säi Won verluer hunn an ass mat engem anere Gefier kollidéiert, deelt d'Police vun Dortmund mat. Duerch déi héich Vitess wier den Auto vun der Opfaart op d'Haaptfuerbunn geschleidert ginn. De Motor ass dobäi op d'Géigespuer geflunn. De 27 Joer alen Automobilist aus dem Audi huet sech dunn aus dem Stëbs gemaach, ass kuerz drop awer nees op d'Plaz vum Accident zeréckgefuer.

5 Persounen, déi alleguerten am Golf GTI souzen, goufe schwéier blesséiert. Éischten Informatiounen no sollen déi Verwonnten tëscht 16 an 28 Joer al sinn. D'Rettungsdéngschter an d'Autobunnspolice hunn éischt Hëllef geleescht, déi Blesséiert goufen duerno an d'Spidol transportéiert.

Donieft deelt d'Police vun Dortmund mat, dass eng geluede Schreckschosspistoul, e Messer an Déidungsmëttel bei dësem Asaz saiséiert goufen.

D'A46 huet fir e puer Stonne misse gespaart ginn. Et goufen Ermëttlungen an d'Weeër geleet. Ënnert anerem wéinst Participatioun un enger illegaler Autoscourse a Verstouss géint d'Waffegesetz. De Materialschued beim Golf läit Schätzungen no bei 45.000 Euro.