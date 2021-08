De Parquet vu Koblenz préift d'Aleedung vun engem Ermëttlungsverfare no der Héichwaasserkatastroph am Ahrtal.

Wéi et e Méindeg vun den Autoritéiten heescht, géif et den Ufanksverdacht vun "Homicide involontaire" a Kierperverletzung no méiglecherweis ënnerloossen oder verspéite Warnungen oder Evakuéierunge ginn.

Et géife mëttlerweil och Erkenntnisser vun der Police zum Doud vun 12 Mënschen an engem Betreiungsservice zu Sinzig virleien, huet et weider geheescht. De Rez-de-chaussée war a kierzter Zäit mat Waasser iwwerschwemmt ginn, d'Mënsche konnten net méi a Sécherheet bruecht ginn.

No den Héichwaasser a Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen a Bayern goufe mëttlerweil méi wéi 180 Doudesaffer registréiert. D'Ahrtal a Rheinland-Pfalz war vun der Katastroph besonnesch schwéier getraff. An deem Bundesland ass d'Zuel vun den Doudesaffer no Informatioune vun der Police bis e Méindeg op 138 geklommen. Weider 26 Persoune gëllen nach als vermësst.

Vun de Rettungsdéngschter heescht et, si hätten alles gemaach, wat méiglech war, fir d'Populatioun ze ënnerstëtzen a Rettungsaktiounen duerchzeféieren, ma um Ufank wiere "gewësse Saachen" awer net einfach ze iwwerblécke gewiescht.

Um Weekend hat d'"Frankfurter Allgemeine Zeitung" beriicht, dass de Landkrees Ahrweiler an der Nuecht virun der Ëmweltkatastroph gewarnt gi wier, dorop awer net mat Zäit reagéiert hätt.

Owes um 14. Juli hätt et Mailen an Online-Informatioune vun der Landesagence ginn. Do wier géint 21.30 Auer en erwaarte Peegelstand vun der Ahr vu bal 7 Meter genannt ginn. Trotzdeem hätt de Landkrees réischt géint 23.00 Auer de Katastrophefall ausgeruff. De Landesconseiller Jürgen Pföhler (CDU) huet dës Virwërf e Sonndeg zréckgewise.