Grond ass natierlech de Rees- a Fluchmarché, deen duerch d'Pandemie massiv agebrach ass.

Déi australesch Quantas huet decidéiert, 2.500 Mataarbechter vu Mëtt August u fir 2 Méint an den onbezuelte Congé ze schécken. Dat virop well nëmmen nach manner wéi 40 Prozent vun den Inlandflich gemaach ginn.

Déi meeschte betraffe Mataarbechter schaffen am Bundesstaat New South Wales, wou aktuell erëm ganz streng Rees-Restriktioune gëllen. Och déi gréisste Stad vun Australien, Sydney, ass aktuell am Lockdown. D'Fluchgesellschaft huet erkläert, dass si wéinst der Pandemie a Schwieregkeete gerode wier. Lescht Joer hat Quantas eréischt annoncéiert, mussen Dausende Plazen ze sträichen.