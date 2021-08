An der Liewensmëttelindustrie gëtt ëmmer méi heefeg op Soja zeréckgegraff, dowéinst hunn d'Ubaufläche missen erweidert ginn.

Tëscht 2016 an 2020 huet sech dës Fläch bei eisen däitschen Nopere méi wéi verduebelt, schreift d'Statistescht Bundesamt zu Wiesbaden en Dënschdeg. Dës ass vu 15.800 Hektar op 33.800 Hektar zejoert an d'Luucht gaangen. Fir 2021 rechent ee mat enger weiderer Hausse, sou dass ee sech eng Ubaufläch vun am Ganze 34.300 Hektar erwaart.

Am meeschte Soja gëtt a Bayern a Baden-Württemberg ugebaut. 43.200 Tonne goufe viru 5 Joer recoltéiert, lescht Joer waren et net manner wéi 90.500 Tonnen. Eng riseg Quantitéit, ma d'Nofro ass awer bei Wäitem méi grouss. 2020 goufen 3,9 Milliounen Tonne Sojabounen an Däitschland importéiert, haaptsächlech aus den USA a Brasilien.