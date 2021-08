Iwwerdeems d'Wieder bei eis éischter schonn un den Hierscht erënnert, leiden d'Mënschen am ëstleche Mëttelmierraum ënner Temperature vun alt iwwer 40 Grad.

Déi extrem Temperaturen hu Südeuropa fest am Grëff an duerch d'Dréchent an d'Hëtzt koum et op ville Plazen zu katastrophale Bëschbränn. Besonnesch betraff sinn touristesch Regiounen, déi schonn an de leschte Méint duerch d'Pandemie genuch gelidden hunn.

Zum Beispill am Süde vun der Tierkei, do goufe Dosenden Hoteller an Dierfer evakuéiert. Hei gëtt schonn zanter Deeg géint d'Feier gekämpft, déi duerch d'Hëtzt a vill Loft ëmmer nees ugefacht ginn. En Dënschdeg sollen d'Temperaturen un der tierkescher Mëttelmierküst op bis zu 47 Grad klammen.

Vill Leit fille sech awer och vun der Regierung am Stach gelooss. Ëmmer méi wiisst d'Roserei. Vill Dierfer sinn isoléiert. D'Awunner kämpfen oft mat gerénge Mëttel, géingt eng Mauer aus Feier an Hëtzt. Net genuch Pompjeeën, net genuch Fliger an Helikopter a wann, da komme se dacks ze spéit.

Et brennt aktuell awer net just an der Tierkei, och Griichenland, Italien a Spuenien si betraff.

De Weekend hunn d'Pompjeeën an Italien géint iwwer 800 Bränn gekämpft. Iwwerdeems awer zum Beispill Sizilien mat Temperature vun iwwer 39 Grad an Bari mat iwwer 40 Grad geplot sinn, ginn et am Norde vun Italien zolidd Wiederen. Do huet de massive Reen an d'Knëppelsteng e Schued vun Dosende Milliounen Euro hannerlooss.

Op der griichescher Insel Peloponnes hunn och eng sëllege Mënsche missen a Sécherheet bruecht ginn. Och do gëtt en Dënschdeg mat bis zu 48 Grad en neien Temperaturrekord erwaart. Fir d'lescht gouf dësen Héchstwäert viru 40 Joer gemooss. Deelweis brennt et och do, wann och d'Feier zum Beispill op Rhodos ënner Kontroll ass. D'Brandgefor bleift awer weiderhin héich.

A wéi gesot, et wäert net dat eenzegt Vakanzeland sinn, dat ënnert deenen Temperaturen ze leide wäert hunn. Besonnesch waarm gëtt et deemno a folgende Länner:

Albanien

Bulgarien

Griichenland

Italien

Kosovo

Montenegro

Nordmazedonien

Rumänien

Spuenien

Réischt de Weekend gëtt mat enger liichter Ofkillung gerechent, ma Reen ass keen a Siicht.