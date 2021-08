Nodeems Zeien e Samschdeg vun enger Course am Zentrum vun Tréier beriicht haten, koum et an der Nuecht op e Mëttwoch op en Neits zu engem illegale Rennen.

Géint 21.24 Auer gouf der Police e Samschdeg en Accident an der Ostallee zu Tréier gemellt. Ee Foussgänger gouf dobäi liewensgeféierlech blesséiert. Den involvéierten Auto, en Audi A6, soll Zeienaussoen no eng illegal Course mat engem wäisse Golf VII GTI gemaach hunn. Opgrond vun den Zeienaussoen huet de Parquet zu Tréier Ermëttlungen an d'Weeër geleet. Et gëtt wéinst Verdacht op versichte Mord an illegalem Rennen enquêtéiert.

In der Ostallee hat sich am Samstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer hat einen Fußgänger im Kreuzungsbereich erfasst. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Zeugen gesucht:https://t.co/TODYUfAtpmhttps://t.co/zNYMgdSgop pic.twitter.com/mpVynnzC1f — Polizei Trier (@PolizeiTrier) August 1, 2021

Wéi d'Police matdeelt, waren an der Nuecht op e Mëttwoch nees 2 Automobilisten zu Tréier ze séier ënnerwee. Enger Patrull sinn op enger Kräizung 2 Gefierer opgefall, d'Chaufferen hu sech bei Rout mateneen ënnerhalen. Wéi d'Luucht op Gréng gewiesselt ass, hu béid Persoune staark op de Gas gedréckt a sinn a Richtung Grand-Duché gefuer. Doropshi sinn d'Beamte mat Bloliicht hannendru gefuer. Ee vun hinnen ass du stoe bliwwen; deen aneren huet op ronn 150 km/h beschleunegt an d'blo Luuchten ignoréiert. Den 23 Joer ale Mann konnt awer vun der Police gestoppt ginn. D'PI Tréier huet de Parquet informéiert. De Virfall gouf als illegal Autoscourse agestuuft an et gouf ordonéiert, de Chaufferen de Permis ofzehuelen.

Et ass net auszeschléissen, dass béid Autoen, e schwaarze Mercedes C-Klass an e schwaarze VW Golf schonn am Virfeld duerch hire Fuerstil negativ an der Stad opgefall sinn. Dowéinst sicht d'Police Tréier elo no Zeien. Dës kënne sech ënnert der Nummer 0651-9779/5210 bei der PI Tréier mellen.