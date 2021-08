A China goufen an engem Dag 71 Neiinfektioune mam Coronavirus gezielt. D'Regierung reagéiert a verbitt Reesen an d'Ausland, déi net noutwenneg sinn.

E normalen Reespass sou wéi aner Arees- oder Ausreesdokumenter ginn an nächster Zäit net méi ausgestallt fir Leit, déi kee gudde Grond fir hir Rees virleeë kënnen. Ausname gëlle fir Studenten a Geschäftsleit.

D'Reesverbuet ass eng Reaktioun op d'Coronazuelen, déi a China rëm klammen. Nodeems sech d'Liewen am Land mat den 1,4 Milliarden Awunner rëm normaliséiert hat an et bal keng Restriktioune méi goufen, ass d'Zuel vun de Neiinfektiounen aktuell esou héich wei zënter 6 Méint net méi. A Stied wéi Wuhan an Nanjing soll elo jiddereen op Corona getest ginn. Aner Regioune befanne sech rëm am Lockdown.