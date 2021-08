115 Doudesaffer goufe bis ewell identifizéiert, huet e Spriecher vun der Police Koblenz matgedeelt. 17 Persoune ginn nach ëmmer a Rheinland-Pfalz vermësst.

En Dënschdeg goufen et am Ahrtal op en Neits Schaueren. Glécklecherweis hätt et awer net esou staark gereent, dass et zu enger kritescher Situatioun komm wier, sou de President vun der "rheinland-pfälzischen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion" Thomas Linnertz.

Viru bal 3 Woche koum et am Weste vun Däitschland, an der Belsch an zu Lëtzebuerg zu Héichwaasser an Iwwerschwemmungen. A Rheinland-Pfalz goufen eng Partie Gemenge komplett verwüüst, dorënner Ahrtal. Stroossen a Brécke goufen zerstéiert, Haiser goufe fortgeschwemmt.

47 Mënschen hunn hiert Liewe wärend der Naturkatastroph an Nordrhein-Westfalen gelooss, a Rheinland-Pfalz sinn 141 Leit verscheet. Domat klëmmt d'Zuel vun allen Doudegen an Däitschland op 188.