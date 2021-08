30 Kilometer vun Athen stinn an der Uertschaft Varympompi Haiser, Betriber an Vakanzewunnengen a Flamen.

Iwwer 500 Pompjeeën, 7 Fligeren, 5 Helikopteren an 70 Läsch Gefierer sinn hei am Asaz. Schonn en Dënschdeg goufen eng Partie Dierfer evakuéiert. D'Schied wieren enorm, sou een Awunner vu Varympompi. Duerch d'Hëtztwell ass d'Feier schwéier an de Grëff ze kréien. Et ass déi schlëmmsten Hëtztwell zënter méi wéi 30 Joer fir Griicheland. An d'Temperaturen sollen an den nächsten Deeg bei ronn 40 Grad bleiwen.

Et sinn awer net nëmmen Regioune a Griicheland vu Bränn betraff. Och an Italien, Albanien a Kroatien huet ee mat Bëschbränn ze kämpfen. An der Tierkei goufe schonn 8 Persounen Affer vum Feier. Honnerten Touriste goufen aus beléifte Vakanzendestinatiounen evakuéiert.