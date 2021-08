Dat mellen amerikanesch Medien, déi sech op Sourcen am Wäissen Haus beruffen. Wéini genee dat Konzept soll ëmgesat ginn, ass awer nach net gewosst.

Nëmme wien komplett géint de Corona geimpft ass, däerf dann nach areesen. Mat deem Impfpass géifen awer och déi aktuell Arees-Limitatiounen fir Leit aus Europa ewech falen.

Wéi a wéini genee, dës Impfpass-Flicht soll ëmgesat ginn, wier awer nach net kloer. Et gëtt aktuell nach an Aarbechtsgruppen um System geschafft. Zil wier et, dësen nohalteg a sécher ze gestalten.

Eréischt Enn Juli hat d'Spriecherin vum Wäissen Haus, Jen Psaki, betount, d'Areesrestriktiounen fir Leit aus Europa an anere Länner géifen elo mol net opgehuewe ginn. Als Argumentatioun huet et geheescht, dass sech déi ustiechend Delta-Variant vum Coronavirus souwuel an den USA wéi och am Ausland verbreede géif.

Ville Leit fannen d'Areesverbuet absurd, nodeems et jo ëmmer méi Leit an Europa gëtt, déi geimpft sinn. Des weidere kënnen Europäer d'Areesverbuet och ëmgoen, wa se sech et leeschte kënnen, dëst andeems se sech virdrun 2 Wochen an engem Drëttstaat wéi Mexiko ophalen, vu sou aus se dann no 14 Deeg ouni Problemer an d'USA areese kënnen.